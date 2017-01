Les attaques se sont aussi étendues vers le sud du Mali et dans les pays voisins, au Niger et au Burkina Faso. Côté militaire, la force Barkhane (4.000 hommes) a pris en 2014 le relais de Serval sur cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso).

"Ce soutien à l'autoritarisme (...) est particulièrement préoccupant et contre-productif, car il crée le terreau sur lequel se développent les violences", selon le rapport qui passe en revue les opérations en Libye, Côte d'Ivoire, au Sahel et en Centrafrique de 2011 à 2016.

A une semaine du sommet Afrique-France qui se tiendra les 13 et 14 janvier à Bamako, Survie critique particulièrement les alliances nouées par Paris avec certains "régimes dictatoriaux" - elle cite le Tchad et le Niger - au nom de la lutte contre le terrorisme.

"Bien loin de résoudre les crises, ces opérations contribuent à les aggraver et à en créer de nouvelles", affirme l'association de lutte contre la "Françafrique" - ces réseaux d'influence et de pouvoir français sur le continent africain - dans un rapport intitulé "Cinq guerres pour un empire" publié vendredi.

