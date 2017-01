Maroc: Benkirane prêt à former son cabinet

Au Maroc, on prend les mêmes et on recommence, mais il aura fallu 3 mois pour y arriver. Après d'intenses et longues tractations, le chef du gouvernement sortant Abdelilah Benkirane annonce qu'il est parvenu à un accord avec les partis politiques pour la formation de son cabinet. Une coalition qui sera composée des mêmes partis que lors du dernier gouvernement. Le Parti de la justice et du développement avait en effet remporté pour la deuxième fois consécutive le plus grand nombre de sièges parlementaires aux dernières élections législatives.

L'annonce intervient trois mois jour pour jour après les élections législatives qui avaient consacré la victoire du Parti de la justice et du développement. Au lendemain du scrutin le roi Mohammed VI avait chargé Abdelilah Benkirane, chef du gouvernement sortant, de former son cabinet. Mais n'ayant pas remporté assez de sièges pour atteindre la majorité absolue, le leader du PJD a dû s'atteler à la lourde tâche de former des alliances politiques.

Un temps pressenti pour incarner l'allié favori, le parti conservateur de l'Istiqlal a été écarté à la suite d'une bourde ayant déclenché un début de crise diplomatique avec la Mauritanie. Très vite, le Rassemblement national des indépendants (RNI), parti libéral arrivé 4e aux élections, s'est imposé comme arbitre dans les négociations avec à sa tête le milliardaire et ancien ministre de l'Agriculture Aziz Akhanouch.

Le Rassemblement national des indépendants devrait logiquement obtenir le plus grand nombre de portefeuilles ministériels ou du moins les plus stratégiques, comme lors du gouvernement précédent. Abdelilah Benkirane devra à nouveau composer avec un allié en demi-teinte. Le RNI, que l'on dit proche des milieux d'affaires, demeure en effet très éloigné de la ligne politique du parti islamiste.