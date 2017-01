Mali: Les patrouilles mixtes vont débuter dans la région de Gao

Il y a eu des concessions de part et d'autre, explique une source proche du dossier. Le contingent de la CMA venu de Kidal est déjà à Gao, ainsi que le celui du Gatia. Les militaires de l'armée régulière sont également sur place. Les derniers réglages sont en cours : contrôle des effectifs, du matériel militaire et roulant. Reste une formation disciplinaire de quelques jours avant le début de ces patrouilles.

Plus de blocages. Les patrouilles mixtes devraient pouvoir commencer assez rapidement dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Les groupes et groupuscules armés qui bloquaient l'opération ont obtenu satisfaction. Ils auront leur place au cœur de l'opération.

En prélude au processus de désarment-démobilisation-réinsertion (DDR), des patrouilles mixtes devaient être organisées dans le nord du Mali. A cause de certains groupes armés, le processus était jusque-là bloqué. Les derniers obstacles viennent d'être levés. En principe, bientôt on verra armée malienne, ex-rébellion et groupes armés pro-gouvernementaux patrouiller ensemble, dans un premier temps dans la région de Gao.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.