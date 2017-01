Egypte: Le Noël copte marqué par un souvenir douloureux d'attentat

Les chrétiens coptes orthodoxes fêtent Noël en Egypte. Mais cette année les célébrations sont marquées par le souvenir douloureux de l'attentat, il y a un peu moins d'un mois, qui a visé l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire faisant 28 morts et 49 blessés. Un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique et qui a frappé les esprits de toute la communauté.

Devant l'église de la Vierge Marie dans le centre-ville du Caire, le dispositif de sécurité est impressionnant. Des barrières bloquent la rue aux voitures, une dizaine de policiers égyptiens armés stationnent devant la porte d'entrée, un portique de sécurité, et à l'intérieur toute une équipe de jeunes scouts, habillés de leurs plus belles tenues. En plus de célébrer Noël, ils devront également surveiller toute attitude suspecte.

« Nous devons surveiller les gens, et minimiser les chances de succès d'une attaque à la bombe ou autre chose, témoigne Povli, 19 ans. En fait nous n'avons pas peur, on se demande juste : Pourquoi ? Ce n'est pas de la peur mais de l'incompréhension. ».

Le père Johan, longue barbe blanche caractéristique des prêtres coptes, est sûr que l'Eglise sera remplie pour la plus importante fête copte. « Les jours qui ont suivi ce qui s'est passé à l'église Boutrossia, l'église était pleine ! Tout le monde est venu pour se sentir ensemble, pour se tenir debout et s'entraider », raconte-t-il.

Pour Noël encore les fidèles vont prier ensemble, et une pensée particulière sera adressée aux victimes de l'attentat du 11 décembre.