Guinée: L'opposition boycotte le Comité de suivi

« Jusqu'à ce jour, aucune disposition n'a encore été mise en œuvre. Ce sont toujours des faux-fuyants, des atermoiements et des hésitations. Les élections locales, pour lesquelles nous nous battons depuis des années et des années, sont reportées sine die. Entretemps, les collectivités sont dirigées par des personnes qui sont nommées par le pouvoir et qui interfèrent dans les processus électoraux. Les élus locaux sont simplement des nommés qui n'ont aucune légitimité pour parler au nom des populations qu'ils sont censés représenter », a déclaré, à RFI, Aboubacar Sylla, porte-parole du Collectif des partis de l'opposition.

En Guinée Conakry, le Collectif des partis politiques de l'opposition suspend sa participation aux travaux du Comité de suivi. Ce comité est chargé de l'application de l'accord politique inter-guinéen du 12 octobre dernier. Le collectif, emmené par l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), proteste contre ce qu'il appelle la « violation » de l'accord par le camp présidentiel. En toile de fond, des dissensions à propos du nouveau code électoral qui n'a pas été adopté par les députés, ce qui remet en cause la tenue des élections locales et communales prévues, initialement, le mois prochain.

