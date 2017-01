Cote d'Ivoire: Le coach - Michel Dussuyer, dans la peau du titulaire

Pourtant, son arrivée en Afrique remonte à 2002. Cette année-là, son premier contrat en Afrique c'est avec la Guinée qu'il quittera en 2004 avant son retour de 2010 à 2015. Dans l'intervalle, petite escale au Bénin de 2008 à 2010. Ancien gardien de but de Nice, Cannes et Alès, c'est le 20 juillet qu'il a été désigné pour conduire le parcours des champions d'Afrique comme 32e sélectionneur des Eléphants. « Tout le monde a envie que le groupe réussisse. Nous sommes sur cette dynamique-là », assure-t-il sur le site Internet de la Fédération ivoirienne de football durant le stage à Abu Dhabi.

Il « connaît » l'environnement de travail en Afrique. Quart de finaliste avec le Sily national de Guinée lors de la CAN 2015, il a voulu souffler, se donner un peu d'air pour mieux rebondir. C'est en Côte d'Ivoire que l'entraîneur français de 56 ans, Michel Dussuyer, atterrit. Deux ans de contrat et deux autres années en option. Adjoint de Henri Michel en 2006, il revient comme titulaire dans une équipe avec laquelle il a disputé la CAN 2006. A l'époque, il était chargé de superviser les adversaires des Eléphants. La Côte d'Ivoire est éliminée en quart de finale. C'est le troisième pays qu'il coache comme sélectionneur principal.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.