Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la Grande mosquée de Bab Doukkala à Marrakech

Marrakech — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a accompli la prière du vendredi à la Grande mosquée de Bab Doukkala à Marrakech.

L'imam a entamé son prêche en soulignant que le Très-Haut a promis la réjouissance et le bonheur sur terre et le paradis dans l'au-delà aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres et les actes vertueux et qui ont rendu de loyaux services à leurs semblables et à leur pays, conformément à la parole de Dieu : "Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons certes, en fonction des meilleures de leurs actions".

L'une des caractéristiques de la religion musulmane, a-t-il dit, est qu'elle a donné une signification plus large et une grande portée aux bonnes œuvres, qui englobent ainsi tous les actes d'adoration et de vénération de Dieu, ainsi que toutes les bonnes conduites envers les croyants et le pays.

L'imam a fait remarquer dans ce cadre que la nation marocaine va commémorer dimanche le 18-ème anniversaire du rappel à Dieu de Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa Sainte Miséricorde et L'accueille dans Son vaste paradis. "Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis" et "Et quant à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, Nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien" (Coran).

Il a ajouté que Feu Sa Majesté Hassan II était l'exemple du Souverain averti et combattant qui a réussi à préserver à son pays sa religion et sa foi, ses spécificités, ses valeurs religieuses sacrées et ses constantes nationales ainsi que son unité et hissé le Maroc au rang des grandes nations. Dieu a dit dans le Coran : "Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement)" et "A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour".

Avec le recul, a-t-il noté, l'on peut mesurer l'intelligence, la sagesse et la pertinence des choix de Feu Sa Majesté Hassan II qui a su asseoir la stabilité du Maroc et son unité, définir ses priorités que ce soit dans le domaine politique ou en matière économique, dans un monde qui se cherche toujours et dans un contexte où les gens n'apprécient pas à leur juste valeur l'importance de l'eau et de la nourriture.

L'imam a ajouté que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, poursuit l'œuvre grandiose, le grand processus de développement et la renaissance globale que connaissent toutes les régions et les provinces du Royaume, entamée par son Auguste père, en érigeant l'élément humain comme maillon essentiel des grands chantiers pour développer le pays et améliorer les conditions de vie de toutes les couches de la société.

Il a imploré le Très Haut d'entourer Feu SM Hassan II de Sa sainte miséricorde, d'accorder santé et longue vie à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de préserver le Souverain pour le bien du pays et des citoyens.

Le prédicateur a affirmé que le statut et la place du croyant dans l'islam et dans la société se mesurent à l'aune de sa foi et des bonnes œuvres qu'il accomplit au service de son pays et de ses semblables, conformément à la parole divine : "Certes, il n'y a pas de crainte pour les Amis Saint d'Allah et ils ne sont point attristés, n'est-ce pas? Ils sont devenus croyants et ils ont atteint la Piété. A ceux-là il y a de bonnes et heureuse nouvelles dans ce monde et dans l'autre monde. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès!".

Il a relevé que la parole du Dieu : "Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur" s'applique parfaitement aux vertus et aux bonnes œuvres de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et descendant du prophète, implorant le Tout Puissant de faire en sorte que le Souverain devienne un exemple et une référence pour tous les bons musulmans et les croyants vertueux.

L'imam a en conclusion élevé des prières pour préserver et accorder soutien et assistance à SM le Roi, Amir Al Mouminine, et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Il a également imploré le Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de les accueillir dans Son vaste paradis.