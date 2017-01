Burundi: #YagaDécodeur - Mujeri, le politicien « galeux »

Par ordonnance ministérielle rendue publique le 3 janvier, la plus ancienne ligue burundaise des droits de… Plus »

L'animalisation n'est pas un fait nouveau. Sa finalité est, pour la plupart des cas, très négative et risquée. Certains penseurs se sont même penchés dessus. Pour le philosophe, politologue et historien des idées Pierre-André Taguieff, « les adversaires diabolisés sont en principe exclus du jeu démocratique, mis à l'écart du système politique ». Le résultat est un réflexe d'auto-défense, risquant de conduire à un conflit violent. Le cas du Burundi est très parlant.

Dans son analyse, le professeur Gertrude Kazoviyo montrera plus tard que le Président voulait parler des opposants. Pour elle, il s'agit de l'animalisation de l'adversaire qui vise à le « démoraliser, le discréditer et le décourager ».

Et la polémique enfla. Pour certains, le président parlait des opposants. Mais pour Honorable Onésime Nduwimana, porte-parole du parti Cndd-Fdd de l'époque, aujourd'hui frondeur et en exil, Pierre Nkurunziza voulait interpeller les Burundais à faire face aux problèmes qui hantent le pays.

