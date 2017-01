Algérie: 1e Colloque national de la poésie populaire amazighe lundi à Tizi Ouzou

Tizi — OUZOU - La première édition du colloque national de la poésie populaire amazighe se tiendra lundi prochain à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a indiqué, vendredi, la direction locale de culture, dans un communiqué.

Cette première édition sera dédiée à la mémoire de trois grands figures qui ont marqué cet art populaire, Youcef Oukaci, Si Moh Ou Mhand, et Chikh Mohand Ou Lhocine, et verra la participation de poètes des wilayas de Tizi-Ouzou, Tamanrasset, Boumerdès, Alger, Ghardaïa, Bouira, Adrar, Batna, Bejaïa, Guelma, Skikda, et Tipasa, a-t-on ajouté.

Des conférences-débats qui traiteront de plusieurs aspects de la poésie populaire, et qui seront animées par des universitaires, à la salle du petit théâtre de la maison de la culture, sont également au menu de ce colloque, prévu sur deux jours (le 9 et 10 janvier), a-t-on précisé.

Mohamed El Aigoun enseignant à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UTO), s'intéressera à la dimension nationale dans la poésie amazighe, Fatiha Hamdi de Tamanrasset présentera une étude linguistique de la chanson féminine : cas, la chanson targuie, selon le programme du colloque.

La littérature amazighe est le thème de la communication qui sera donnée par Messaoudi Laarit, enseignant à l'UMMTO, alors que La force du verbe dans la poésie de Youcef Oukaci, Si Moh Ou Mhand et Chikh Mohand Ou Lhocine sera abordée par Abdellah Arkoub, inspecteur de la langue amazighe.

Ce colloque est organisé dans le cadre de la célébration du premier jour du nouvel an amazigh 2967, fêtée la deuxième semaine du mois de janvier à travers le territoire national, et dont les festivités sont placées cette année sous le slogan "Yennayer, un référent ancestral national de partage et de communion", souligne le communiqué de la direction de la culture.

Plusieurs activités sont au menu de cette célébration qui se déroulera du 8 au 14 janvier courant, dont une exposition de plats traditionnels, d'objets artisanaux, et de produits agricoles, des conférences sur la thématique de la célébration du nouvel an Amazigh, et la traditionnelle parade de Yennayer qui aura lieu le 12 janvier de la placette de l'Olivier vers la maison de la culture Mouloud Mammeri, a-t-on appris de même source.