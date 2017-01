Afrique: Cameroun - RDC - La surprise Bassogog

Les Lions ont proposé un jeu plus percutant, notamment sur les flancs, malgré une défense brouillonne.

Avec une équipe largement rajeunie, dont 14 éléments découvriront la Coupe d'Afrique des nations au Gabon, on était bien curieux de voir à quoi ressemblerait le Onze d'Hugo Broos pour le match contre la RDC. Un match amical certes, mais surtout d'évaluation pour avoir une idée sur la valeur de son effectif. Et si l'on en croit le sélectionneur national à l'issue du succès du Cameroun (2-0), la satisfaction est de mise. D'autant qu'il s'est essayé dans un 4-2-3-1 peu habituel chez les Lions. Le résultat lui donne raison et la prestation de Christian Bassogog a semblé convaincre le maigre public du stade Omnisports de Yaoundé.

S'il a parfois péché dans la finition, le joueur d'Aalborg (Danemark), a apporté de la percussion et de l'animation dans les flancs, montrant une certaine complémentarité avec Njie Clinton. Son but, à la 66e mn, d'une superbe frappe enroulée, n'en était que logique. Offensivement, les Lions ont tenté et on a vu de belles combinaisons. Dans les satisfactions : le travail abattu par Oyongo Bitolo aligné en latéral gauche, son poste de prédilection. Il a souvent joué intelligent, évitant les débauches d'énergie inutiles. Même si personne n'aurait parié sur lui comme buteur, comme ce fut le cas à la 56e mn.

Dans les buts, Fabrice Ondoa s'est montré, comme à son habitude, rassurant, sortant notamment vainqueur d'un face-à-face dans le premier quart de jeu. Jules Goda, son remplaçant, a assuré sur ses interventions. D'ailleurs, de manière générale, les changements opérés par Hugo Broos en seconde période (Siani, Ndip et Moukandjo notamment) ont fait du bien à l'équipe. Mais tout n'a pas été rose. Le manque d'expérience de certains joueurs s'est clairement fait ressentir. Malgré sa bonne volonté, Ernest Mabouka a souvent été pris de vitesse par les véloces attaquants congolais sur le côté droit.

La paire Teikeu-Ngadeu dans l'axe central a souvent été lourde et n'a pas toujours rassuré. Ngadeu, du fait de son impact physique, a toutefois semblé plus présent. On ose espérer que le sélectionneur cherchait un compère à Nicolas Nkoulou, qui a au moins le mérite d'avoir disputé plusieurs compétitions de haut-niveau. Et dans une CAN, ce détail a son importance. Au milieu dU terrain, Siani a clairement semblé plus apte que le jeune Djoum aux côtés de Mandjeck à la récupération. On peut aussi noter que les coups de pied arrêtés n'ont pas toujours été bien exploités. On imagine bien que le staff va s'atteler, durant le peu de temps qui reste, à améliorer les défauts. Il s'agira de s'affûter physiquement et de rester concentré. On ne va certainement pas s'enflammer sur cette victoire contre une RDC qui attend encore certains de ses cadres. Mais ce genre de match fait forcément grandir. Les Lions eux vont passer quelques jours en Guinée équatoriale avant le second match amical, mardi (le 10 janvier prochain) à Yaoundé, contre le Zimbabwe.

« J'ai confiance en mes joueurs »

Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun.

« Tout le monde a vu aujourd'hui (hier, ndlr) qu'on a une équipe et qu'elle voulait jouer. On a gagné c'est vrai, mais le plus important arrive dans les prochains jours. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bon match qu'on va gagner la CAN. On a apporté beaucoup de changements à cette équipe. On cherche, on trouve mais il faut de la patience. C'est le problème du Cameroun où on veut les résultats tout de suite. Contre la Zambie, on a joué en largeur. Cette fois, le jeu était plus direct, avec plus de profondeur. On a fait un premier pas. Le travail continue. Il est évident que ça ne marche pas du premier coup mais la base est bonne. J'ai confiance en mes joueurs. Je n'accepterais pas que le Cameroun ne passe pas le 1er tour. »

« On va travailler encore plus»

Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC.

« On ne va pas penser qu'on n'a pas voulu jouer ou qu'on regardait l'adversaire. Je n'ai récupéré certains joueurs que la veille au soir du match. Et c'est insultant pour le Cameroun qui a mérité sa victoire. On a mieux terminé la première mi-temps mais les différents changements nous ont déséquilibrés. Tout le monde nous voit en favori, ce qui rend notre tâche difficile. On a perdu, même si l'arbitre nous a refusé un but, mais on va encore plus travailler pour corriger notre manque d'agressivité. Heureusement que ce n'est pas pendant la CAN. On va en tout cas essayer de faire le meilleur résultat possible ».

« C'est une bonne gifle »

Mulumbu Youssouf, capitaine de la RDC.

« Cette défaite est une bonne gifle car elle va nous réveiller. Il nous reste une dizaine de jours pour nous préparer dans les meilleures conditions possibles. Il y a beaucoup d'attentes autour de nous et il est important de rester concentré sur le travail. Nous ne sommes pas inquiets. Nous tirons des enseignements de ce match pour continuer à bosser. D'autant qu'on a vu de bonnes choses, notamment en première période ».

« Une fierté pour moi »

Christian Bassogog, attaquant du Cameroun.

« Cette victoire représente une grande fierté pour moi. Marquer mon premier but avec les Lions indomptables à Yaoundé, devant le public, est un rêve. On remercie d'ailleurs ce public et on lui demande de continuer à croire en nous, même s'ils sont souvent découragés. Le seul secret ? c'est le travail. Et ce n'est qu'en continuant à travailler dur et en ayant confiance en nous qu'on pourra réaliser des choses à la CAN ».