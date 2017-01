Congo-Kinshasa: Dialogue politique congolais - Les évêques restent au centre du jeu

L'accord du 31 décembre dernier entérine une décision de la Cour constitutionnelle autorisant Joseph Kabila à demeurer à la tête du pays, en contrepartie de la création d'un conseil de surveillance de l'accord et la désignation d'un Premier ministre de l'opposition. L'évolution de la situation en République démocratique du Congo préoccupe même le Conseil de sécurité de l'ONU. Il exhorte le pouvoir et l'opposition congolais à appliquer rapidement et complètement l'accord qui prévoit la cogestion du pays.

Et le compromis passé prévoit que le président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, restera en place pour une année supplémentaire. Toujours est-il qu'alors que toutes les parties semblaient être d'accord, des voix divergentes ont recommencé à se faire entendre. Mardi, la majorité au pouvoir avait même conditionné sa participation aux négociations sur les modalités d'application de l'accord du 31 décembre à la reconduction du mandat des évêques par le président Kabila. C'est désormais chose faite et le vœu de tous les Congolais est que l'horizon politique se dégage.

