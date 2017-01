Cameroun: Education en milieu rural - Près de 3000 enseignants à recruter

C'est dans le cadre du Programme d'amélioration de l'équité et de la qualité de l'éducation au Cameroun financé par la Banque mondiale.

1223 maîtres des parents et 1747 diplômés d'ENIEG devraient être recrutés à la Fonction publique en 2017. L'ambition est portée par le Programme d'amélioration de l'équité et de la qualité de l'éducation au Cameroun (PAEQUE). En effet, le projet d'une durée de quatre ans court jusqu'en 2018 et vise l'amélioration de la qualité des apprentissages dans les écoles primaires publiques ainsi que la réduction des disparités régionales et de genre en matière d'accès à l'éducation.

L'allègement des charges des familles et la réduction du chômage des jeunes font également partie des missions du programme. Toutes ces précisions ont été faites au cours de l'atelier d'information des hommes de médias sur le PAEQUE ouvert le 27 décembre dernier à Mbalmayo. Il était question de renforcer la compréhension des missions du programme par les journalistes ainsi que de disséminer les avancées faites dans le cadre de cette initiative. Jusqu'ici, le programme a permis le recrutement de 2970 maîtres de parents dans les zones reculées en 2015 et 3060 autres sont en cours de recrutement pour le compte de l'année 2016. Au total, ce sont 9000 instituteurs qui devront être recrutés dans le cadre du projet.

En outre, 450 000 manuels scolaires pour la SIL (langues et mathématiques), ainsi que 716 000 cahiers d'activités et 26 000 guides pédagogiques ont été distribués pour l'année scolaire 2015/2016. Par ailleurs, il est prévu la distribution, pour l'année scolaire à venir, de 1 300 000 manuels scolaires pour la classe du CP afin de passer d'une situation d'un livre pour six élèves à un livre par élève. Le PAEQUE, financé à hauteur de 26,5 milliards de F par la Banque mondiale, a été mis en place pour venir en aide aux pays sous ajustement structurel qui avaient des difficultés à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en soutenant le secteur éducatif. Cet appui s'exprime davantage dans la formation au niveau des écoles primaires des zones défavorisées du grand Nord et de l'Est, entre autres.