Algérie: Promouvoir la programmation informatique pour développer l'économie numérique

Initiée par l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA) en collaboration avec l'Institut des sciences économiques, commerciales et de gestion, cette rencontre a regroupé des étudiants et des enseignants du Centre universitaire Ahmed Benyahia El Ouancharissi de Tissemsilt et des informaticiens de plusieurs universités du pays.

Ce colloque a constitué une occasion au représentant de la société "Robotic" (France), Ameur Zoubir, de parler de la robotique et de son importance dans la vie quotidienne de l'étudiant, des hommes d'affaires et des entreprises économiques, faisant part des démarches de sa société pour développer les robots industriels en Algérie.

Le représentant de la société "Nokia Algérie" et enseignant à l'Ecole supérieure d'informatique d'Alger, Laribi Walid, a donné des explications sur les modalités de gestion et de maîtrise des techniques d'informatique.

L'informaticien et développeur d'applications "High Digital" des Etats unis d'Amérique (USA), El Agrid Abdelhalim, a insisté sur la programmation électronique pour développer l'e-économie, ainsi que sur la création de laboratoires de recherche au sein des universités du pays sur les programmations pour contribuer à l'élaboration d'une feuille de route sur de bonnes bases, assurer une orientation saine vers une économie numérique et relever de grands défis.

Dans ce cadre, l'informaticien et développeur de logiciels de la société "Talentia software" d'Aix en Provence (France), Zergoun, a estimé que l'absence de spécialistes et le manque de formation rendent difficile l'orientation vers une économie numérique, ajoutant que la formation d'ingénieurs en logiciels dans les universités algériennes "est l'unique voie pour que l'Algérie dispose de systèmes de logiciels propres à elle."

