Ile Maurice: Pauvreté - L'argent au lieu du matériel scolaire ne fait pas l'unanimité

Les ONG signalent également que beaucoup de familles pauvres n'ont pas de compte en banque. «Depuis le début de ce plan en 2009 et jusqu'en 2013, la National Empowerment Foundation (NEF) donnait le matériel aux ONG et nous allions dans les familles», souligne Patricia Félicité. La porte-parole de CARITAS indique que les familles doivent maintenant se débrouiller toutes seules. «Les parents doivent maintenant aller à la banque ou à la NEF.»

Pour lui, même les familles pauvres les plus responsables ont des priorités. «Si ou bizin swazir ant manzé ek materyel skoler, ou pou asté materyel skoler ?» s'interroge-t-il. Même son de cloche du côté de Make a Wish Foundation. «C'est l'enfant qui en pâtit si le parent ne lui achète pas de matériel scolaire», lance Mahendranath Kumar, un officiel de la fondation.

L'allocation sera de Rs 1 500 pour les élèves du préscolaire et de Rs 2 000 pour ceux du primaire et du secondaire. Des responsables d'ONG avouent leur scepticisme devant la liberté laissée aux parents concernant l'utilisation du don en argent. «Bann paran-la pou servi sa pou diverti ou pou asté manzé. Ce sont les élèves qui en pâtiront», soutient Samad Lalloo, travailleur social d'Eau-Coulée.

La décision du ministère de l'Intégration sociale de remplacer la distribution de fournitures scolaires aux enfants démunis par un cash grant ne fait pas l'unanimité. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), à l'instar de CARITAS ou encore de Make a Wish Foundation, se disent en désaccord avec cette démarche.

