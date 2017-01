Algérie: 1e session du Dialogue stratégique algéro-espagnol - Une volonté d'intensifier la coopération

Madrid — La réunion à Madrid à la fin de l'année 2016, de la première session de dialogue stratégique entre l'Algérie et l'Espagne a traduit la ferme volonté des deux pays d'intensifier et de diversifier leur coopération bilatérale.

Dans le prolongement des consultations bilatérales régulières de haut niveau instaurées entre les deux pays, liées par un Traité d'Amitié, de Bon voisinage et de Coopération, signé à Madrid en octobre 2002, l'Algérie et l'Espagne ont tenu à la fin de l'année 2016 leur première session de dialogue stratégique qui a traduit la ferme volonté des deux pays d'intensifier et de diversifier leur coopération bilatérale.

La réunion co-présidée par le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ignacio Ybanez, et Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes était l'occasion d'aborder les questions politiques et sécuritaires dont la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Il s'agissait pour les deux parties également d'évoquer les échéances bilatérales en perspective de la préparation de la 7e session de la réunion de haut niveau prévue au cours du deuxième semestre de l'année 2017.

Ce genre de session de dialogue avait souligné Abdelkader Messahel, "constitue des mécanismes et outils importants qui permettent d'échanger et de renforcer les capacités d'action sur le front international.

Cette première rencontre de dialogue a également permis d'exposer l'expérience algérienne en matière de déradicalisation que l'Algérie partage avec les autres pays et l'analyse algérienne du "phénomène de la migration et ses liens avec le développement et la sécurité".

Des relations formidables en quête de consolidation

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, avait dans une déclaration qualifié les relations algéro-espagnoles de "formidables" nécessitant d'être "renforcées et consolidées" notamment en 2017 avec l'organisation de la 7e réunion de haut niveau entre les deux pays.

Cet excellent état des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne a été sanctionné durant cette année, par la signature en ce mois de décembre à Alger, d'un nombre d'accords à l'instar de celui signé entre Sonatrach et la société espagnole Engineering Tecnicas Reunidas Internacional pour la réalisation d'études d'ingénierie de base du projet d'hydrocraquage du fuel et de traitement des excédents de naphta, issus de la raffinerie de Skikda.

Un autre accord de partenariat entre Sonatrach et la compagnie pétrolière espagnole Cepsa a été également signé en novembre dernier portant sur le renouvellement des contrats liant ces deux sociétés. Ce nouvel accord porte en sus, sur un nouveau contrat de 25 ans supplémentaires pour le champ pétrolier de Rhourde El Krouf dans le cadre de la loi algérienne sur les hydrocarbures.

Dans l'optique de la diversification de la coopération, un protocole de création d'entreprise dans le domaine du transport a été récemment signé entre les deux pays, pour la création d'une société mixte algéro-espagnole qui fabriquera en Algérie les appareils de voie et les appareils de dilatation pour les rails.

L'Espagne qui est bien avancée dans le domaine agricole a également signé une convention portant sur la conversion d'une dette de 7 millions d'euros en investissements espagnols pour l'intensification de la production oléicole dans la région de M'sila, sachant qu'il est leader mondial dans ce créneau.

Des opérateurs algériens dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont également visité des exploitations et des coopératives agricoles espagnoles durant cette année dans le but de s'imprégner de leurs méthodes de production, d'exploitation et de gestion.

Des échanges fructueux ont eu lieu entre opérateurs des pays afin de consolider le partenariat dans ce domaine.

Par ailleurs, la célébration dans la ville espagnole de Cantillana, du 900e anniversaire de l'illustre penseur et poète soufi, Sidi Boumediene, le saint patron de la ville de Tlemcen est venu rappeler à tout un chacun, les liens culturels et historiques qui lient l'Espagne et l'Algérie.

Le Natif de Cantillana a fait l'objet, quatre jours durant, de conférences, de débats agrémentés par des soirées musicales andalouses animées par des troupes algérienne et espagnole tel est également le cas, de la célébration du quatrième centenaire de la mort du célèbre écrivain espagnol Miguel de Cervantès , dont une partie de sa vie est étroitement liée à l'Algérie.

Avec la tenue en 2017, de la 7eme réunion de la haute commission algéro-espagnole, les relations bilatérales ne seront que davantage fortes et bénéfiques pour les deux pays qui disposent d'un potentiel énorme et complémentaire dans les différents domaines d'activité et d'une proximité géographique qui facilitent un partenariat gagnant ûgagnant qui profiterait aux deux pays.