Algérie: Ould Ali appelle la jeunesse à investir les espaces de proximité qui leur sont offerts

Oran — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé jeudi à Oran la jeunesse à investir les espaces et structures sportives de proximité qui leur sont offerts par les pouvoirs publics pour occuper leur temps.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné qu' "il faut préserver ces acquis (infrastructures de jeunesse et de sports) pour lesquels l'Etat a investi énormément d'argent et qui, en réalité leur appartiennent et s'éloigner de l'oisiveté et de la violence".

"L'Algérie est un pays merveilleux qui dispose d'une formidable jeunesse qui peut lui apporter énormément si elle est impliquée davantage dans le mouvement associatif, un partenaire incontournable", a-t-il dit, citant au passage l'exemple de l'association "La Radieuse", qui "prend réellement en charge quelques préoccupations des jeunes".

M. El Hadi Ould Ali a entamé sa visite à Arzew, où il a inauguré une piscine semi-olympique, située au quartier "Zabana" à forte densité de population et appelée à développer et renforcer la pratique de la natation, une discipline connue dans la capitale de l'ouest pour avoir formé de grands champions.

Le ministre s'est rendu à Hassi Bounif où il a procédé également à l'inauguration d'une maison de jeunes qui abrite des activités artistiques (arts plastiques, arts dramatiques, lyriques), de loisirs, tels que Internet et l'informatique et sportives.

Au quartier Benarba (ex Rocher) à l'ouest d'Oran, où il a inauguré un complexe de sports de proximité, M. Ould Ali a félicité les autorités locales, à leur tête le wali, pour ce genre d'infrastructures qui abritent, en plus des sports de combats (judo, karaté, boxe, culturisme), nombre d'activités scientifiques intégrant informatique et astronomie.

Sur place, le ministre a visité notamment un planétarium gonflable équipé d'une projection 3D où l'on peut programmer un vol dans l'espace.

En outre, M. Ould Ali a assisté à la clôture du tournoi "Hiver foot", organisé par l'association "La Radieuse" au quartier El Othmania.