Algérie: Arrestation de 2 individus impliqués dans des agressions contre des ressortissants chinois à Bab Ezzouar

Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur mise en détention préventive, pour association de malfaiteurs, vold par effraction d'un magasin, vol d'un véhicule (récupéré) et destruction de biens d'autrui avec circonstances aggravantes, a indiqué le communiqué.

Les mis en cause ont tenté de semer la terreur en utilisant des armes blanches, ciblant les locaux et commerces de gros appartenant à des ressortissants chinois au niveau de la cité Boushaki, selon le même communiqué

Suite au vol à l'arme blanche d'un lot de sacs à main en cuir et d'un véhicule appartenant à un ressortissant chinois résidant dans ladite cité, les éléments de la police ont été dépêchés dans la nuit où le vol a été commis le 2 janvier courant" pour assurer la protection des victimes et rétablir l'ordre.

