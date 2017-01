Cameroun: Rétro Politique - RDPC - Le congrès aux calendes grecques

Conformément aux statuts du parti au pouvoir, le conclave de cette formation politique devrait se tenir en septembre 2016. A la faveur d'une réunion du bureau politique qui a eu lieu au palais de l'Unité, jeudi 3 novembre 2016, le congrès a été renvoyé sine die et les mandats du président national, des membres du bureau politique et du Comité central forclos, ont été prorogés.

C'est un truisme. Le quatrième congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) n'a pu se tenir à date en 2016. Malgré les nombreuses attentes des militants et militantes et surtout les enjeux majeurs à même de relever le niveau d'importance d'une telle assisse. Selon les textes fondateurs du parti au pouvoir, notamment l'article 18 des statuts, «le Congrès se tient tous les cinq ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique ». On se souvient que c'est en septembre 2011 à Yaoundé que s'est déroulé le 3eme congrès ordinaire de cette formation politique. Au cours de ce conclave, Paul Biya avait été réélu à la tête du parti, des membres du Comité central du Rdpc, titulaires et suppléants désignés également.

Cinq ans après, vraisemblablement, le congrès devait à nouveau pouvoir se tenir en 2016. Cette échéance a été différée après une séance de concertation entre le président national et les membres du bureau politique. Le jeudi 3 novembre 2016 est sans ambages comme un marqueur dans la dynamique de fonctionnement du Rdpc. Ce jour-là, Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a présidé au Palais de l'Unité, non pas au palais des Congrès qui servait de siège social au parti dominant avant les travaux de sa réfection, une réunion du bureau politique dudit parti. Ces assisses du palais de l'unité ont débouché sur quatre résolutions adoptées conformément à l'article 18 des statuts du Rdpc.

La résolution portant prorogation de la période de la tenue du Congrès du Rdpc; la résolution portant prorogation du mandat du président national, jusqu'à la tenue du prochain Congrès du Rdpc; la résolution portant prorogation du mandat des membres du Comité central et du bureau politique, jusqu'à la tenue du prochain Congrès du parti; la résolution portant prorogation des mandats des membres des bureaux nationaux de l'Ofrdpc et de l'Ojrdpc jusqu'à la tenue des prochains conseils nationaux qui viendront juste après le Congrès du Rdpc.

Appels et motions

Ainsi donc, à défaut d'organiser un Congrès qui, selon l'article 19 des statuts, devrait élire «le président national du parti, les membres du Comité central au scrutin de liste et les membres suppléants du Comité central», le bureau politique a opté pour le renouvellement du bail du personnel politique de son parti. S'il est constant que c'est le congrès qui «définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti» selon l'article 18 des statuts, beaucoup avaient envisagé l'hypothèse d'une réponse de Paul Biya, jusque-là peu disert sur les nombreux appels et motions, l'invitant à anticiper la présidentielle et d'être candidat.

Au Rdpc, des sources étaient concordantes au sujet de la tenue d'un congrès ordinaire ou extraordinaire du parti au pouvoir, avant la fatidique date du 3 novembre au mois de septembre 2016. Beaucoup avaient cru voir la ville de Douala et notamment la maison du parti de Bonanjo abriter cette tempête d'idées. Le temps eût raison des tenants de cette thèse puisque la maison du parti de Bonanjo, censé accueillir les délégués au congrès, n'avait guère bénéficié d'un relifting dans cette perspective.

Pour paraphraser le champion du Rdpc, le congrès est finalement un rendez-vous «certain mais encore lointain». Un conclave devenu un serpent de mer pour nombre d'analystes. Mais au Rdpc les thuriféraires et autres pontes du parti sont convaincus que le congrès se tiendra en 2017, ce d'autant qu'il permettrait de désigner le champion du Rdpc, candidat naturel à la présidentielle prévue en 2018. C'est à ce niveau que le report du congrès n'enlève pas du piquant à ce grand moment de la vie d'une formation politique qui entend conserver les leviers du pouvoir, surtout avec son leader naturel. Plusieurs autres challengers de Paul Biya, tapis dans l'ombre ou déclarés à l'instar de Saint Eloi Bidoung, ne se laisseront d'ailleurs pas compter, eux qui fourbissent leurs armes à l'effet de damer le pion au président national du Rdpc. Un vrai mirage !

Qui-vive

Bon à savoir, conformément aux pertinentes dispositions qui régentent son fonctionnement, les délégués au congrès du Rdpc sont, sur la base de l'article 20, essentiellement «les membres du Comité central, les membres des bureaux nationaux et organisations spécialisées, les présidents des sections du parti et celles des organisations spécialisées, les militants exerçant les fonctions de parlementaires, de membres du gouvernement et assimilés, de membres du conseil économique et social, de gouverneur de région, les militants élus par les sections dans les limites numériques fixées par le Comité central».

Pour le Sultan des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya, par ailleurs sénateur et non moins membre du bureau politique et chef de la délégation permanente régionale du Rdpc pour l'Ouest, l'importance du congrès n'est plus à démontrer. Epiloguant sur la question en février 2016, au cours d'un meeting à Bafoussam sanctionné par une motion de déférence au président de la République, le monarque de Foumban déclarait fort à propos que : «ce congrès extraordinaire n'aura qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir trouver des solutions pertinentes et durables aux problèmes de l'heure.

Nous pourrions donc à l'issue de ces débats, permettre à notre président national de répondre valablement à l'appel lancé ce jour par les militants et sympathisants de notre parti... » Autant dire qu'en 2017, l'opinion nationale et internationale, militantes et militants, responsables du parti à la base ou au sommet de cette formation politique seront sur le qui-vive.