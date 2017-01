Zimbabwe: CAN 2017, un groupe « africain » pour les Warriors du Zimbabwe (groupe B)

Invité surprise de cette CAN et « petit poucet » du groupe C, le Zimbabwe se présentera au Gabon avec un groupe composé de huit joueurs locaux. Parmi les quinze autres éléments, dix évoluent en Afrique, dont Khama Billiat, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF avec les Mamelodi Sundowns.

Dans un groupe composé de la Tunisie, de l'Algérie et du Sénégal, les Warriors du Zimbabwe font figure de proie idéale. Qualifiés au bénéfice de leur première place dans le groupe L (devant le Swaziland, la Guinée et le Malawi), les Zimbabwéens voudront prouver qu'ils méritent leur place au Gabon.

Et pour cela, Calisto Pasuwa a quelques arguments individuels non négligeables : le prometteur Khama Billiat, mais aussi le solide défenseur Costa Nhamoinesu, taulier de la défense du Sparta Prague depuis 4 saisons et le prolifique attaquant d'Ostende Knowledge Musona (27 buts et 10 passes décisives en 67 matchs).

Sociétaires de grands clubs continentaux comme Vita Club, Orlando Pirates, ou Golden Arrow, les Machapa, Ndoro ou Phiri auront également à cœur de briller.

Contrairement aux Fennecs, Aigles de Carthage ou Lions du Sénégal, les Warriors n'auront rien à perdre et tout à gagner. Une bonne entame face à une Algérie pas totalement sereine lors de la 1re journée conditionnera le tournoi de ce pays presque novice sur la scène africaine (deux participations en 2004 et 2006).

Les 23 Warriors du Zimbabwe

Gardiens : Donovan Bernard (How Mine FC), Takabva Mawaya (Hwange), Tatenda Mkuruva (Dynamos)

Défenseurs : Teenage Hadebe et Lawrence Mhlanga (Chicken Inn), Onismor Bhasera (SuperSport Utd/Afrique du Sud), Bruce Kangwa (Azam/Tanzanie), Oscar Machapa (AS Vita Club/RDC), Elisha Muroiwa (Dynamos), Costa Nhamoinesu (Sparta Prague/République tchèque), Hardlife Zvirekwi (CAPS Utd)

Milieux : Kudakwashe Mahachi (Golden Arrows/Afrique du Sud), Danny Phiri (Golden Arrows/Afrique du Sud), Khama Billiat (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud), Willard Katsande (Kaizer Chiefs/ Afrique du Sud), Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem/Pays-Bas)

Attaquants : Tinotenda Kadewere (Djurgardens/Suède), Cuthbert Malajila (Wits/Afrique du Sud), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/Chine), Knowledge Musona (Ostende/Belgique), Tendai Ndoro (Orlando Pirates/Afrique du Sud), Evans Rusike (Maritzburg/Afrique du Sud), Mathew Rusike (CS Sfaxien/Tunisie)

Sélectionneur : Calisto Pasuwa (Zimbabwe)