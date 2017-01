Angola: Le ministère de l'Urbanisme encourage l'auto-construction dirigée

Luanda — Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat va mettre en place, au courant de l'année 2017, des stratégies de fonctionnement de plus en plus fortes, en fonction d'insuffisance des ressources mises à sa disposition.

C'est ce qu'a fait savoir la ministre Branca dos Espirito Santo, en évaluant le travail développé par son secteur en 2016, au cours d'une réunion en présence des secrétaires d'Etat à l'Urbanisme et à l'Habitat, Nhanga Kalunga de Assunção et Joaquim Silvestre, respectivement.

"Nous devons être de plus en plus innovateurs dans la recherche de financements pour les nouveaux projets et dans les contrats de partenariats publico-privés pour leur mise en exécution", a-t-elle ajouté.

Elle a appelé tous les partenaires à participer à la construction des infrastructures et des habitations de différents types prévus, en vue d'augmenter le nombre des logis dans chaque nouvelle ville-satellite.

"Nous réitérons notre souhait de compter, de plus en plus, sur la participation du secteur privé dans le marché immobilier d'intérêt social et autre", a souligné la ministre.