Congo-Brazzaville: Suite et fin, ce 7 janvier, de la ronde des voeux officiels au couple présidentiel

Après le corps diplomatique, la veille, le tour est revenu, le 6 janvier, aux dirigeants des institutions constitutionnelles et des administrations publiques d'échanger les civilités avec le président de la République et son épouse, à l'occasion du Nouvel An. La boucle sera bouclée ce 7 janvier.

Pendant quelque deux heures et demie, Denis Sassou N'Guesso et Antoinette Sassou N'Guesso ont salué les corps constitués nationaux, sacrifiant à ce rituel auquel ils sont habitués à l'orée de la nouvelle année. Du Sénat à l'Assemblée nationale, en passant par le gouvernement, le corps judiciaire, le haut commandement de la Force publique, l'administration civile et les services techniques de la présidence de la République, la tradition a été respectée.

Des poignées de main ponctuées d'échanges de bouts de phrases bienveillants ont rythmé ces moments qui, par le fait de leur ancrage dans le rituel républicain, contribuent tant soit peu à offrir à la nouvelle année la chance de mieux démarrer. Le tour reviendra, demain, aux forces vives de la Nation de rencontrer le couple présidentiel pour la suite et la fin de ces cérémonies commencées, le 5 janvier.

D'après le programme officiel, sous le générique de « forces vives de la Nation », sont listés, entre autres, les anciens présidents de la République, anciens présidents des chambres du Parlement, anciens Premiers ministres, anciens ministres, anciens présidents des institutions constitutionnelles, anciens parlementaires, représentants de partis politiques, organisations non-gouvernementales et associations, société civile. Mais également les représentants des cours royales traditionnelles. Début de la cérémonie, 10 heures.