Tunisie: Hamdi Harbaoui - Le Tunisien transféré à Charleroi

L'attaquant est prêté pour six mois (sans option d'achat) par Anderlecht qui prendra en charge une partie de son salaire. Le Tunisien devra apporter son sens du but à une attaque zébrée peu productive. L'Aigle de Carthage, transféré l'été dernier de l'Udinese vers Anderlecht n'était plus dans les plans de son entraineur suisse. Le club de Charleroi était très intéressé par Hamdi Harbaoui, mais ce transfert était tributaire de la non-participation du tunisien à la CAN 2017 avec la Tunisie. En froid avec René Weiler, il a peu joué à Anderlecht mais il a tout de même marqué à deux reprises.

C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais acté. Hamdi Harbaoui va terminer la saison à Charleroi. Non retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, l'attaquant tunisien débute aujourd'hui une nouvelle aventure avec le club de Charleroi. Il était déjà présent à l'entraînement ce vendredi, ont constaté SudPresse et la Dernière Heure. Le transfert a été confirmé lors du point presse en début d'après-midi.

