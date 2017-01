Congo-Brazzaville: Disparition / L'ancien ministre Louis - Marie Nombo Mavoungou s'en est allé

En tant que directeur général de la Marine marchande et ministre chargé dudit département, plusieurs avancées significatives ont été remarquées dans le cadre de la maritimisation de l'économie nationale en prônant l'approche selon laquelle, au lieu de tourner le dos à la mer, le Congolais doit plutôt regarder cette mer. Louis Marie Nombo Mavoungou a longtemps aussi collaboré à la Revue congolaise des transports et des affaires maritimes. Il sera inhumé le 10 janvier.

L'annonce de la mort de Louis-Marie Nombo Mavoungou a plongé la ville océane dans une grande consternation. Il a incarné la simplicité et l'humilité quoiqu'il ait occupé d'importantes responsabilités administratives et politiques. Ancien directeur général de la Marine marchande, Louis-Marie Nombo-Mavoungou a été longtemps membre du secrétariat national du Club 2002 PUR. Conseiller municipal, ses interventions et ses pertinentes réflexions étaient toujours appréciées lors des différentes sessions du Conseil municipal de Pointe-Noire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.