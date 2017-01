Sénégal: CAN 2017 - Le pays? Pas un favori, mais un outsider

«Nous avons besoin des supporters et non des supportés». Ces propos tenus dans les colonnes de Sud… Plus »

« Je n'ai pas trop envie de parler de ce qui s'est passé mais je pense qu'aujourd'hui quand on voit les dix dernières années, ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que le Sénégal peut être favori de cette CAN-là. Mais on peut faire partir des outsiders. Le Sénégal peut être considéré comme un très, très bon outsider même. Mais pas un favori. On ne peut pas prendre les tenants du titre, des équipes qui ont récemment disputé la coupe du monde pour dire que le Sénégal est favori devant elles », a ajouté Aliou Cissé.

A ceux qui voient le Sénégal revenir avec le trophée de la CAN 2017 en février, Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions de la Téranga, s'est voulu clair une fois de plus. Son équipe n'est pas favorite pour cette compétition.

