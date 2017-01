Ouganda: CAN 2017 - Pas de surprise chez les Cranes d'Ouganda (groupe D)

Deux signes qui indiquent qu'il faudra compter, dans le groupe D, avec une équipe qui retrouve la CAN après 39 ans d'absence. Bête noire des Diables rouges depuis quelques années, les Ougandais ont des arguments convaincants, sur le papier avec un mélange de joueurs rodés au football africain (Walusimbi, Massa, Sserunkuma, Onyango) et quelques éléments évoluant en Europe (Sentamu, Mawejje, William Kizito). Quatre « locaux » trouvent leur place dans le groupe d'une équipe habituée à présenter davantage de joueurs évoluant au pays.

Qualifié par le biais d'une des deux places de meilleur deuxième (2e du groupe C avec 13 points), l'Ouganda a, depuis, confirmé sa bonne dynamique lors des éliminatoires du Mondial 2018 (nul au Ghana et victoire face au Congo).

Équipe montante du football africain depuis quelques mois, l'Ouganda arrive à la CAN 2017 avec toutes ses forces vives et un gros capital confiance. Et il a des raisons de croire en son statut de potentielle équipe surprise du tournoi.

