Tunisie: CAN 2017 - Aigles de Carthage, a quoi faut-il s'attendre ? Présentation de l'équipe

Naim Sliti, devenu récemment titulaire à Lille, peut s'imposer comme le véritable maître à jouer de cette équipe tunisienne durant cette compétition. Le milieu de terrain va disputer sa première CAN lui qui a fait son baptême de feu chez les Aigle de Carthage lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 face au Djibouti et avait marqué un but.

Avec une sélection nationale n'ayant plus atteint le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004 et sa victoire à domicile, la Tunisie se retrouve années après années reléguée à un simple statut d'outsider, avec parfois même des difficultés à passer la phase de groupes de la compétition.

Si la sélection tunisienne a attendu la dernière journée des éliminatoires afin de décrocher son billet pour cette CAN 2017 en battant une bien modeste équipe du Liberia, cela est en grande partie dû au fait que les Aigles de Carthage et leur staff ont entamés une importante reconstruction après l'échec de la précédente édition Equato-guinéenne.

La Tunisie, avec 17 participation, fait partie des équipes les plus expérimentées de la CAN 2017. Ces dernières années, les Aigles de Carthage ont toujours calé à l'étape des quarts de finale (2012) ou au premier tour (2013). Classée parmi les favoris en 2015, l'équipe tunisienne est éliminée par la Guinée Équatoriale lors des prolongations avec des décisions arbitrales fortement contestées dans le camp tunisien. Ce que les Aigles de Carthage veulent oublier.

