Afrique: CAN Gabon 2017 - Florent Ibenge dévoile les vingt-trois sélectionnés de la RDC

Six joueurs ont été écartés par Florent Ibenge qui dispose, depuis le 6 janvier, d'un groupe de vingt-trois joueurs pour la campagne de la 31e Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 8 février.

Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge Ikwanga, a fait connaître, le 6 janvier, à partir de Mbankomo au Cameroun, les vingt-trois Léopards de la RDC pour la phase finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017. En fait, six joueurs sur les vingt-neuf présélectionnés ont été écartés du groupe. Il s'agit de Meshak Elia et Christian Luyindama de Mazembe, Vital Nsimba de Bourg-en-Bresse en L2 Française, Junior Kabananga d'Astana au Kazakhstan, de Ricky Tulengi du Daring Club Motema Pembe et Wilson Kamavuaka de Panetolikos en Grèce. C'est après le match de préparation perdu le 5 janvier contre le Cameroun (0-2) au stade Amadou -Ahidjo de Yaoundé que le sélectionneur a annoncé aux joueurs la liste.

L'on rappelle que la liste des vingt-trois a été envoyée à la Confédération africaine de football depuis le 4 janvier, bien avant le match amical de préparation du jeudi. Les joueurs qui iront au Gabon sont les gardiens de but Ley Matampi Vumi (Tp Mazembe), Nicaise Kudimbana Mulopo (Antwerp/L2 Belgique) et Joël Kiassumbwa (Wholen Fc/L2 Suisse); les défenseurs Joe Issama Mpeko (Tp Mazembe), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Jordan Ikoko (EA Guingamp/L1 France), Joyce Lomalisa Mutambala (AS V.Club), Gabriel Zakwani (Northampton/L3 Angleterre), Marcel Tisserand (Ingolstadt/Allemagne).

Les milieux de terrain retenus sont Remy Mulumba (Gazelec Ajaccio/L2 France), Chancel Mbemba Mangulu (Newcastle Utd/L2 Angleterre), Youssouf Mulumbu Ngangu (Norwich City/L2 Angleterre), Merveille Bope Bokadi (Tp Mazembe), Hervé Kage (Courtrai/Belgique), Jacques Maghoma (Birmingham City/L2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Panathinaikos/Grèce).

Et les attaquants qui se rendront à Oyem au Gabon sont Dieumerci Mbokani Bezwa (Hull City/Angleterre), Neeskens Kebano (Fulham/L2 Angleterre), Jordan Botaka (Charlton/L3 Angleterre), Jonathan Bolingi Merikani (Tp Mazembe), Cedric Bakambu (Villareal CF/Espagne), Jeremy Bokila Loteteka (Al Kharitiyah/Qatar) et Firmin Mubele Ndombe (Al Ahly/Qatar).