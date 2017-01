Ghana/Gabon: CAN 2017 - Les Black Stars arrivent au Gabon sans Waris (groupe D)

Décevants lors de la phase de poules en 2015, les Ghanéens s'étaient hissés jusqu'en finale en étant plus solides que brillants. Il faudra en faire beaucoup plus pour sortir de ce groupe D.

Les Black Stars, placés dans un groupe D compétitif (avec l'Ouganda, l'Égypte et le Mali), comptent dans leurs rangs les habituels tauliers que sont le capitaine Gyan Asamoah, les frères Ayew ou encore Christian Atsu, le meilleur joueur de la CAN 2015. Tenues en échec par les Cranes puis battus par les Pharaons lors des 2 premières journées des éliminatoires du Mondial 2018 en septembre et octobre derniers, les Black Stars pourraient manquer de confiance lors de cette CAN

