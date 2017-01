Afrique: CAN 2017 - Les Panthères du Gabon au complet mais sous tension (groupe A)

Dans l'entourage de l'équipe, la sérénité n'est pas vraiment de rigueur non plus. En novembre, Jorge Costa, sélectionneur depuis 2014, est débarqué et remplacé par l'Espagnol Camacho. A ce changement inquiétant, à trois mois d'une CAN à domicile, se greffe des tensions actuelles entre le technicien espagnol et sa Fédération à propos de la composition du staff technique. Jeudi, il se murmurait même que l'ancien entraîneur du Real Madrid pourrait être limogé avant le match d'ouverture.

Le Gabon, hôte de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations, pourra compter sur toutes ses forces vives. Mais le pays est dans un contexte politico-économique morose et la sélection nationale est en proie à l'instabilité depuis quelques semaines. Pas idéal pour réussir « sa » CAN.

