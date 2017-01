Burkina Faso: Braquage à Zedbila - Trois bandits tués, 6 autres capturés par des Kogl-wéogo

Des bandits ont encore fait parler d'eux, le mercredi 4 janvier 2017dans le village de Zedbila situé entre la commune rurale de Soudougui dans la province du Koulpelogo et celle de Pama dans la province de la Kompienga.

Des bandits très armés ont attaqué des personnes qui récoltaient du coton dans un village de la commune rurale de Soudougui. Les élements des groupes d'auto-défense Kogl-wéogo sont intervenu.Et dans les échanges de tirs, Amidou Bikienga (un Kogl-wéogo de Cinkansé-Burkina) et une femme ont été blessés. Les bandits ont emporté dans leur fuite, des biens et brûler 9 motos appartenant à des personnes qui récoltaient le coton dans le champ, a relaté Amidou Bikienga, joint au téléphone, le jeudi 5 janvier 2017 aux environs de 15 heures. Il a affirmé également avoir reçu une balle à la jambe et sa moto emportée.

Amidou Bikienga a aussi précisé que les Kogl-wéogo des autres localités voisines se sont déployées sur le lieu, question de leur prêter mains fortes. «Les bandits étaient nombreux. Nous avons tués trois bandits et nous avons capturé 6 autres», a précisé Issa Nénéga, un autre membre des Kogl-wéogo de Cinkansé. Selon des témoins, les forces de sécurités de la province du Koulpelogo ont contribué à maîtriser la situation, quand bien même leur véhicule a aussi essuyé des balles des bandits.

Notre interlocuteur nous a appris que le nombre élevé des Kogl-wéogo déployés sur le lieu, on contraint les bandits à se replier dans leur lieu de refuge, qui est un grand trou à l'image d'un tunnel qui part de la forêt de Kabonga, dans le village de Soudougui à Cinkansé Burkina? Amidou Bikienga a demandé aux autorités et plus précisément au ministre en charge de la sécurité, d'instituer une patrouille permanente des forces de sécurité et de défense, pour assurer la sécurité des populations de ces localités, surtout en cette période de récolte et de vente du coton.