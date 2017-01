Sénégal: Diplomatie - Mankeur Ndiaye promet le renforcement de la formation

De Paris (France) à Dakar et Zinguinchor (Sénégal), en passant par Abidjan (Côte d'Ivoire),… Plus »

Ce dernier a aussi loué le rôle que les anciens ambassadeurs ont joué et ont continué à jouer dans la promotion de la candidature du Professeur Abdoulaye Bathily à la Commission de l'Union africaine, avec leurs conseils, leurs suggestions et avis pertinents.

Mankeur Ndiaye a poursuivi : « il faut bien comprendre les enjeux, les jeux d'intérêt et repositionnement stratégique, pour mieux dessiner l'intérêt national, le défendre et le promouvoir car chaque diplomatie est l'expression de la défense et de la promotion de l'intérêt national du pays qui la porte ».

Selon le document qui nous est parvenu, le ministre a souligné devant les anciens diplomates l'importance de la formation continue ou permanente. « Je compte mettre l'accent sur ce volet et compte sur vous pour le développer. Le monde bouge, change rapidement en se compliquant chaque jour davantage. Les enjeux politiques et diplomatiques sont devenus complexes. Nous allons, à partir de cette année, certainement assister à des changements fondamentaux dans la politique internationale. Il faut s'y préparer », a argumenté le ministre.

Pour faire face aux défis qui interpellent les diplomates, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, a promis hier le renforcement de la formation. « Les traitement des défis nécessite une bonne formation initiale et permanente, une spécialisation de nos diplomates », a déclaré Mankeur Ndiaye à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Amicale des anciens Ambassadeurs de la carrière diplomatique.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye a promis hier le renforcement de la formation initiale et permanente des diplomates pour les aider à faire face aux défis qui interpellent le monde.

