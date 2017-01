Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - « Les différents changements sont venus déséquilibrer l'équipe »

Le sélectionneur de la RDC Florent Ibenge a indiqué que la défaite contre les Lions indomptables du Cameroun jeudi 5 janvier se justifie, en partie, par des changements opérés en seconde mi-temps.

« En première période, on a mieux terminé la mi-temps que le Cameroun. Ensuite les différents changements sont venus déséquilibrer l'équipe et nous étions moins agressifs », s'est justifié Florent Ibenge.

Selon lui, le Cameroun a mérité sa victoire.

« On a vu une formation [RDC] avec des gens qui étaient nombreux dans les tribunes, ils n'ont pas joué. Mais dire qu'on est entré pour faire plaisir au pays d'accueil, c'est un petit peu insultant par rapport à l'équipe du Cameroun qui a mérité sa victoire », note le sélectionneur des Léopards.

Selon lui, seul le travail peut permettre aux Léopards de s'améliorer.

« On n'a pas l'habitude de pleurer, on continue de travailler pour faire le meilleur résultat possible. On a perdu aujourd'hui et on l'accepte. Ça nous aide à aller travailler plus durement pour remédier tout ce qui s'est mal passé, notamment ce manque d'agressivité en deuxième mi-temps. Ce sont des choses à corriger et heureusement que ça ne passe pas pendant la CAN », indique Florent Ibenge.

« Une gifle qui va nous réveiller »

Youssouf Mulumbu, capitaine des Léopards a reconnu que ce match perdu permettra aux Léopards d'améliorer leur niveau de jeu.

« Je pense que c'est une bonne gifle qui va nous réveiller. On a encore une dizaine de jours pour se préparer dans les meilleures conditions. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais pour nous, le plus important c'est de se concentrer sur le travail, sur l'esprit d'équipe », rappelle Youssouf Mulumbu.

Pour lui, les enseignements tirés de ce match seront utiles pour la compétition.

« Moi je ne suis pas inquiet. On a vu en première période les bonnes choses, on a même marqué-je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas-. Je pars du principe que dans chaque match, il faut garder les enseignements et aujourd'hui, on a perdu, on va corriger, et les bonnes choses on va les garder pour cette compétition », rassure le capitaine des Léopards.