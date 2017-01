Afrique: Rafle/Championnat d'Afrique - 9 pays dont l'Algérie au rendez-vous de Mostaganem

Alger — Neuf pays dont l'Algérie prendront part au premier championnat d'Afrique de Rafle (garçons et filles), prévu à Mostaganem du 24 au 30 janvier, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

Outre l'Algérie, la Libye, le Maroc, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Soudan, les Comores, Djibouti.

Le comité d'organisation avait fixé la date du 30 décembre dernier pour la confirmation nominative de participation des pays concernés qui auront le droit d'engager huit athlètes au maximum pour la compétition qui se déroulera en individuel, doublette et triplette. En sa qualité de pays organisateur, l'Algérie a le droit d'engager 16 athlètes, un privilège attribué, selon la réglementation en vigueur.

"Les préparatifs vont bon train et les meilleures conditions seront réunies pour une organisation logistique parfaite et afin de réussir cet événement sportif, le premier du genre et qui confortera certainement la réputation de l'Algérie dans ce domaine", a indiqué le président de la fédération algérienne de rafle et billard (FARB), Mohamed-Amine Maidi.

Il est à rappeler que ce championnat d'Afrique de Rafle devait avoir lieu en Algérie en mars 2015, mais compte tenu de manque moyens à cette période de l'année, une demande de report avait été notifiée et acceptée par la Confédération africaine de Rafle.

"Vu les efforts fournis par les membres du comité d'organisateur et les autres, je reste convaincu que tous ceux qui prendront part à cette manifestation d'envergure, garderont un agréable souvenir de notre pays, tout en espérant que les équipes en compétition nous procurent de belles parties et des émotions intenses", a souhaité le président de la FARB.

Le programme déjà arrêté, prévoit une réunion technique et le tirage au sort de la compétition, le soir du mercredi 25 janvier, soit le lendemain de l'arrivée des délégations.

La journée du jeudi 26 janvier (8h30-17h00) sera consacrée aux matchs de poules en simple, double et triplette. Le lendemain, vendredi, les athlètes reprendront avec les matchs barrages du simple et la 2è et 3è phase des poules pour les doublettes et triplettes.

Le samedi 28 janvier (8h30-14h00) verra le déroulement des rencontres de demi-finales en simple, double et triplette, alors que les finales sont prévues à partir de 15h30.

Les hôtes de l'Algérie bénéficieront durant toute la journée du dimanche d'une visite touristique à la ville de Mostaganem, avant d'assister, dans la soirée, à la cérémonie de clôture du premier Championnat d'Afrique de Rafle (garçons et filles).

"Ce programme de compétition pourra connaitre des modifications selon le nombre d'athlètes participants", a ajouté le comité d'organisation.

La compétition se déroulera, comme il est de coutume, dans une salle couverte où seront implantés plusieurs terrains (28 m de longueur et 4 m de largeur).