Congo-Kinshasa: L'accord du Centre interdiocésain «est inclusif», selon la CASE

« Il y a au moins trois ans passés, la CASE a mené une étude sur l'implantation des partis politiques. Nous avons trouvé qu'il y en a eu quatre qui sont implantés sur tout le territoire national: UDPS/Tshisekedi, PPRD, UNC et MLC. Etant donné que ces quatre partis politiques forts du pays viennent d'apposer leurs signatures dans l'actuel accord de la CENCO, cet accord est plus que jamais inclusif pour son applicabilité. Les autres petits partis politiques ne peuvent que s'annexer. C'est la loi de la majorité».

La Commission africaine pour la supervision des élections (CASE) estime que l'accord signé le 31 décembre au Centre interdiocésain de Kinshasa, à l'issue des discussions directes entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre sous la médiation de la CENCO, est inclusif et son application ne devrait plus poser problème.

