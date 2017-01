Sénégal: Décès d'Aboubacry Mbodj de la Raddho - La société civile sénégalaise perd un de ses ténors

Les couches vulnérables et autres personnes en quête de justice et de liberté viennent de perdre un défenseur de leur cause. Il s'agit du secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (Raddho), Aboubacry Mbodj qui s'en est allé, hier, en France, des suites d'une maladie.

Le secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (Raddho), Aboubacry Mbodji, est décédé, hier, en France où il avait été évacué, suite à une maladie. Philosophe-anthropologue de formation, l'homme était connu pour son engagement à défendre les droits humains en général. Depuis qu'il a succédé à Alioune Tine à la tête de la Raddho en juin 2013, Aboubacry Mbodj a toujours mené sa mission avec brio. Il était toujours présent sur le terrain et dans les médias à défendre la cause des droits humains.

Affable, courtois et modeste, le défunt secrétaire général de la Raddho était aussi quelqu'un de très disponible. Si ses rapports avec les journalistes étaient bons, c'est parce que M. Mbodj leur a toujours facilité le travail. « Comme beaucoup de mes confrères qui l'ont connu et pratiqué, j'ai eu l'honneur de le rencontrer et de discuter avec lui sur beaucoup de questions liées à la gestion du pays, à la démocratie, etc. Il était un homme engagé pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'Homme, mais aussi un patriote qui portait le Sénégal dans son cœur », soutient un journaliste sous anonymat.

Abondant dans le même sens, Fadel Barro du mouvement « Y'en a marre » a salué le militantisme de l'homme qui, selon lui, était « un inspirateur pour la jeunesse ». « C'est une grande perte pour le Sénégal, mais surtout pour la société civile. Aboubacry Mbodj s'est posé comme modèle au sein de la société civile. Il a toujours joint la parole à l'acte. Son engagement n'était pas que des mots et déclarations, mais l'homme avait un militantisme sincère et effectif », laisse-t-il entendre non sans ajouter qu'une valeur sûre vient de tirer sa révérence. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'Homme, Me Assane Dioma Ndiaye, a aussi relevé le militantisme de l'homme.

A l'en croire, la disparition d'Aboubacry Mbodj sera ressentie par toutes les couches vulnérables et toutes les personnes en quête de justice et de liberté. Il symbolisait et cristallisait en lui-même le dévouement, le don de soi, la générosité de cœur et le désintéressement, toutes qualités qui ont fait de lui une référence. « Je retiens de lui particulièrement le Programme « Sopu », une évaluation de l'état des ratifications par les pays africains des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, qu'il a piloté avec moi et qui restera une œuvre majeure pour l'affermissent des droits de l'Homme en Afrique », a-t-il déclaré.