Sénégal: 15 nouveaux sièges de députés pour la diaspora au Parlement

De Paris (France) à Dakar et Zinguinchor (Sénégal), en passant par Abidjan (Côte d'Ivoire),… Plus »

D'après la direction des Sénégalais de l'extérieur, les Sénégalais résidant à l'étranger n'ont jamais fait l'objet de recensement. « Cependant, les immatriculations et les recensements généraux de la population permettent de faire des projections comprises entre 2,5 et 3 millions de Sénégalais établis à travers le monde ».

Selon le ministre sénégalais de l'intérieur, Abdoulaye Diallo, la diaspora contribue pour plus de 900 milliards de francs CFA par an à l'économie nationale, avec près du 1/3 du budget national de 2017.

Pour Thierno Bocoum, député du parti d'opposition Rewmi, le projet ne répond pas aux priorités du pays et accroît les charges financières. Le projet de loi prévoyait initialement d'intégrer dix nouveaux députés aux 150 sièges déjà existants afin de ne pas entraîner de rémunérations supplémentaires. Or le nombre de députés a été revu à la hausse passant de 10 à 15 sièges.

Pour que ces nouveaux députés soient élus, huit nouvelles circonscriptions seront créées : deux en Europe, une en Amérique, une en Asie Moyen-Orient, et quatre autres en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du centre et en Afrique australe.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.