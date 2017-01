Ile Maurice: Élections régionales à Rodrigues - La réforme électorale nuira-t-elle à Serge Clair ?

L'opposition est divisée. D'un côté, le MR de Nicolas Von Mally et de l'autre, le FPR de Johnson Roussety. Les deux hommes ont le même objectif : vaincre l'OPR. Johnson Roussety souhaiterait une alliance avec le MR, tout en cédant le fauteuil de chef commissaire à Nicolas Von Mally. Cependant, ce dernier a imposé quelques conditions qui ne sont pas au goût du FPR. «Von Mally veut la dissolution du FPR. C'est inacceptable, d'autant que le MR allait être le principal parti de cette alliance.» Johnson Roussety demande aux cadres du MR de ramener leur leader à la raison. Toutefois, Nicolas Von Mally ne l'entend pas de cette oreille. «Vaut mieux être seul que mal accompagné. Nous avons déjà fait une purge dans le parti et dans l'opposition», dit-il. Quid de la division de vote de l'opposition ? «Il n'y aura pas de division de votes. Au sein de l'OPR, il y a eu plusieurs membres qui sont partis. C'est chez l'adversaire qu'il y aura des votes perdus», insiste le leader du MR.

En revanche, Alain Tolbize, syndicaliste et membre fondateur du Kolektif 8 Oktob, mouvement créé pour contrer la réforme électorale, est de ceux qui croient que ce sujet aura peu d'influence sur les électeurs. «Les électeurs ayant une affinité avec un parti ne se laisseront pasfacilement influencer. Peut-être uniquement ceux qui ont été vraiment contre la réforme. Enfin, ce n'était pas uneréforme, mais un accord entre sir Anerood Jugnauth et Serge Clair», conclut-il.

