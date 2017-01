Cameroun: Diaspora - Casimir Bathia considéré comme personnalité 2016 des Congolais de France

Initiateur de deux missions « Médico-chirurgicales » au Congo et pour avoir marqué sa présence aux festivités marquant la célébration de fête de l'indépendance, le 15 aoùt à Madingou en présence du Chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso et de son homologue du Bénin, Patrice Talon, Casimir Bathia aura grandement été reconnu pour sa contribution à la vie publique et au développement de son pays d'origine en 2016.

Les projets des Congolais de l'étranger vers le Congo demeurent souvent virtuels ou de simples bonnes intentions non suivies d'effets. Casimir Bathia est passé de « l'idée séduisante » à la réalisation sur le terrain, au plus près des populations. Là où, au demeurant, la venue de membres de la diaspora crée la méfiance et la résistance, il a su associer les institutions de tutelle et les autorités locales.

Entre février et mars 2016, en partenariat avec l'ONG française Chirurgie Solidaire, il a conduit, de son ONG France-Mayanama, une Mission Médico-Chirurgicale dans le département de la Bouenza. Les médecins de la mission ont pu exercer gratuitement à l'Hôpital de Base de Nkayi, avec l'appui de la Direction départementale de la santé de la Bouenza. « La Mission s'est bien déroulée sous l'autorité scientifique du Dr Daniel Gaujoux, Chirurgien viscéral français. Les populations des départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou ont pu bénéficier de prestations gratuites de qualité », souligne le rapport effectué en son temps à l'issue de la première mission.

Lors d'une deuxième mission en octobre, sous l'autorité scientifique du Dr Bernard Garin, Chirurgien parisien spécialiste des cancers du sein, ont été poursuivies les prestations durant 15 jours. « J'ai initié à nouveau et conduit une équipe de professionnels médicaux occidentaux au Congo-Brazzaville », explique Casimir Bathia. Et de préciser, « comme à chaque fois, la mission apporte, non seulement des soins de haute qualité à nos compatriotes, mais prend aussi le temps de dispenser des formations aux équipes de personnel soignant travaillant sur place. L'objectif est de contribuer aux progrès scientifiques et techniques dans nos centres de santé en vue de l'amélioration croissante des soins de santé aux populations ».

Au mois de juin, Casimir Bathia a eu l'honneur d'être reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba qui lui a demandé d'organiser la délégation des Congolais de France en vue de la municipalisation accélérée du département de la Bouenza. Autour de lui, des Congolais vivant en France désireux de contribuer au développement du Congo ont effectué le déplacement jusqu'à Madingou. « In extremis, nous avons pu maintenir la tradition instaurée par Roch le Prince Okouele depuis la municipalisation de Djambala 2013 », a souligné Casimir Bathia.

Ces initiatives du Président de l'ONG France-Mayanama ont eu leur écho auprès des autorités sanitaires du Congo. Bénéficiant depuis quelques années, en France, d'une réelle notoriété et d'un excellent réseau de plusieurs personnalités, Institutions et ONG occidentales dans les domaines de l'Ingénierie et de la Santé, « il m'a expressément été demandé de réfléchir avec des professionnels congolais et européens sur le projet portant création, au Congo, d'un Observatoire national de péréquation de veille sanitaire (O.N.P.V.S)», confie Casimir Bathia.

A l'horizon pointe 2017. « Dès le premier trimestre, en discussion actuellement avec les autorités nationales, nous entendons réaliser une mission de prospection pour qu'à terme se réalisent à Makoua, dans le département de la Cuvette, des missions européennes de formation du personnel et des soins de santé de qualité à dispenser aux populations locales. Les missions dans le département de la Bouenza se poursuivront sur Madingou, Nkayi et Boko-Songho », précise Casimir Bathia qui entend fédérer les populations autour d'une idée de « retour définitif au bercail d'un enfant du pays sans velléité de repartir en France dès la première difficulté ».