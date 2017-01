Sénégal: Des Camerounais formés en production de vaccin contre la peste de petits ruminants par l'ISRA

De Paris (France) à Dakar et Zinguinchor (Sénégal), en passant par Abidjan (Côte d'Ivoire),… Plus »

Pour sa part, le directeur de l'UPV, Dr Yaya Thiongane, s'est félicité du travail accompli par son équipe pour les hôtes et l'exemple de coopération sud-sud, entre le Cameroun et le Sénégal.

"C'est une chance pour nous de séjourner à l'UPV. Et je peux affirmer que ces nouvelles connaissances acquises à l'ISRA nous permettront de venir à bout de nos difficultés pour obtenir un vaccin à bonne dose contre la peste des petits ruminants", ont témoigné les deux stagiaires qui ont salué la chaleur de l'accueil et la disponibilité des agents de l'ISRA.

Ils ont ainsi amélioré leurs compétences sur les techniques de production et de contrôle de qualité du vaccin contre la peste des petits ruminants, une maladie enzootique dans la plupart des régions d'Afrique et décrite comme la maladie virale des petits ruminants la plus destructrice et la première contrainte sanitaire à la production de ces espèces, renseigne la source.

