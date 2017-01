Maroc: Houcine Ammouta - Gagner les titres de champion du Maroc et de la Ligue africaine avec le Wydad

Des distinctions qui ne sont pas passées inaperçues puisque ses services ont été sollicités par le club qatari d'Al Saad SC, formation qu'il connaît fort bien après avoir défendu ses couleurs en tant que joueur pendant quatre saisons de 1997 à 2001. Durant son passage à Al Saad, il était dans un premier temps directeur sportif (2011) avant d'être désigné entraîneur du club en 2012, et de remporter le championnat du Qatar et le titre de meilleur coach du Qatar Stars League en 2013.

Après le Gallois John Toschak et le Français Sébastien Desabre, le WAC confie désormais sa barre technique à un cadre marocain qui a bien roulé sa bosse ici même au championnat local avant de s'illustrer de la plus belle des manières du côté du Qatar.

Houcine Ammouta, qui avait fait ses premiers pas avec le club de l'Ittihad de Khémisset, n'a pas manqué dans ce bref entretien de faire appel au public wydadi prié de soutenir les Rouge et Blanc dans leur campagne 2016-2017, de même qu'aux dirigeants et aux staffs du club tenus de ne ménager aucun effort afin d'atteindre le résultat escompté.

Ammouta qui a signé un contrat d'une année et demie a indiqué qu'il avait d'autres offres émanant de clubs émirati et qatari mais l'option du club casablancais a été la meilleure, ajoutant qu'il s'agit d'un nouveau challenge à relever avec une formation qui a son aura sur la scène continentale.

