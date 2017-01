Maroc: Nouvel uniforme pour les fonctionnaires de la DGSN dès mercredi prochain

De même, cet uniforme comporte plusieurs signes distinctifs de la sûreté nationale, à l'instar de l'insigne métallique sur le torse et l'écusson en coton rouge à l'épaule portant l'emblème de la police, auxquels il faut ajouter d'autres accessoires métalliques au niveau du col et de la casquette.

Le nouvel uniforme de service comporte des caractéristiques permettant l'identification du fonctionnaire, grâce à une insigne métallique sur le torse indiquant l'identité et le matricule de son porteur, précise le communiqué, ajoutant que la nouvelle tenue comporte également un écusson sur l'épaule précisant la brigade ou l'unité de police à laquelle appartient le policier, et ce de manière à renforcer la transparence dans le travail des services de la police nationale.

Ce changement d'uniforme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de l'appareil sécuritaire national et de développement des structures policières de manière à ce qu'elles puissent accompagner les évolutions que connaît le corps policier d'un côté, et garantir l'efficacité et la réponse immédiate aux attentes des citoyens dans le domaine sécuritaire, de l'autre, précise la DGSN dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

