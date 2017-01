Sénégal: Tambacounda - Des enseignants et des chefs d'établissement formés à l'éducation inclusive

«Nous avons besoin des supporters et non des supportés». Ces propos tenus dans les colonnes de Sud… Plus »

La centaine de collégiennes et de lycéennes ciblées seront appuyées en fournitures scolaires. Elles verront aussi leurs frais d'inscription réglés par le projet. Celui-ci qui ambitionne de renforcer les capacités des acteurs locaux du système éducatif départemental sur les droits de l'enfant et l'éducation inclusive entre autres, organiser des cours de soutien pour les bénéficiaires et de doter une vingtaine parmi eux de vélos.

Pour que l'ambition du ministère de l'Education nationale de prendre en charge tous les élèves à travers l'Education pour tous, soit une réalité, il faut former les enseignants, a estimé l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) du département de Tambacounda, Amadou Dia. Il s'agit selon lui de les pousser à adopter une "pédagogie appropriée" pour ces enfants qui sont soit malentendants, handicapés visuels, ou qui ont une mobilité réduite.

Vingt-cinq enseignants impliqués dans les cours de soutien destinés aux élèves bénéficiaires du projet dans les lycées et collèges d'intervention, ainsi que les proviseurs et principaux sont conviés à cette rencontre.

Ce projet qui bénéficie du soutien financier du Collibri Foundation, géré par la Fondation Roi Baudoin, cible dans sa première phase,"100 jeunes filles qui ont pu être sélectionnées avec l'aide de l'IA et de l'IEF dans les lycées et collèges du département", a expliqué Mamadou Sané, président de l'APRODEN.

Tambacounda — Une vingtaine d'enseignants et des chefs d'établissements du département de Tambacounda ont entamé vendredi un atelier dédié à l'éducation inclusive, en vue d'inculquer des connaissances sur la prise en charge des élèves en situation de handicap et des enfants issus de milieux défavorisés.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.