Angola: Ouverture des journées commémoratives du 41ème anniversaire de la FAN

"Aujourd'hui, la FAN, en particulier, et les Forces Armées Angolaises en général font face à une crise économique et financière, facteur qui ne contribue en rien au développement que nous cherchons à atteindre", a souligné le général.

Dans un premier temps, l'armée de l'air avait récupéré les infrastructures et la technique d'aviation aéronautique abandonnées par la Force Aérienne Portugaise, a-t-il dit, expliquant qu'en ce temps là le Commandement supérieur de la FAN avait tenu d'incorporer la technique d'artillerie anti-aérienne venue de ses structures de la guérilla, dans le but de répondre aux exigences de l'époque.

La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu dans les installations du Commandement central d'approvisionnement de la FAN, a été marquée par l'inauguration d'une galerie des hauts officiers des Forces Armées Angolaises (FAA), d'une messe et la remise des trophées en présence des commandants des unités militaires et des chefs de Dépôt Central d'Approvisionnement (DCA).

