Madagascar: Un discours sans surprise

Tout le monde attendait cette grand-messe d'Iavoloha avec un certain intérêt. Mais finalement, cette… Plus »

Pour en revenir aux problèmes traversés par le pays, il a compati aux difficultés éprouvées par la population, mais il a rappelé tous les efforts consentis par le régime pour les alléger. Il a exhorté la population à faire preuve de responsabilité et d'agir. Il n'a, par la suite, annoncé que des mesures qui n'ont surpris personne : hausse de 7% du salaire des fonctionnaires, traditionnel allégement des peines des militaires et exonération des droits de succession. Les observateurs attendaient un discours d'une portée historique. Ce fut une allocation sans grande surprise.

Le président Hery Rajaonarimampianina n'a pas essayé de marquer les esprits et s'est cantonné dans un certain classicisme. Il ne s'est pas étalé sur les succès enregistrés lors des deux sommets internationaux accueillis par Madagascar. Il s'est cependant enorgueilli du volume d'aides promis par la communauté internationale et qu'aucun de ses prédécesseurs n'a obtenu. Il s'est félicité des exploits de nos sportifs qui ont fait la renommée de la Grande Ile à l'extérieur.

Les discours des différents orateurs qui se sont succédé avant l'allocution du président de la République ont paru sans grand relief. Ils ont cependant donné le ton de cette grand-messe qui est l'événement politique marquant de ce début d'année. Les propos du vice-doyen du corps diplomatique, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et du premier ministre ont semblé bien ternes. C'est donc sur ceux du chef de l'Etat que l'on pouvait compter pour rassurer une opinion très éprouvée par le climat morose qui règne en ce moment.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.