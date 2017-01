De Paris (France) à Dakar et Zinguinchor (Sénégal), en passant par Abidjan (Côte d'Ivoire),… Plus »

Depuis juin, une trentaine de campements ont été démantelés dans Paris et une grande majorité des migrants ont été mis à l'abri dans des structures d'hébergement provisoire. Depuis l'évacuation du dernier campement à Stalingrad début novembre, le gouvernement a annoncé qu'aucun nouveau campement ne sera toléré, grillageant les anciens lieux de regroupement des migrants, et intensifiant les patrouilles policières.

Alors que les températures sont devenues négatives, les violences policières se multiplient depuis une dizaine de jours, notamment dans les quartiers de la Chapelle et de Pajol : les forces de l'ordre réveillent les migrants en pleine nuit et leur confisquent leurs couvertures. En une semaine de consultations ambulatoires, les équipes de Médecins sans frontières ont déjà dû prendre en charge huit personnes proches de l'hypothermie.

Depuis plusieurs semaines, le Centre Humanitaire de Paris, dispositif de l'Etat et de la ville de Paris ouvert le 10 novembre et destiné à accueillir et orienter les migrants récemment arrivés est saturé. Environ 100 à 150 personnes tentent quotidiennement d'y être admises et beaucoup doivent dormir dehors plusieurs jours avant qu'une place se libère.

