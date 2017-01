Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'Accord de la CENCO - La Dynamique de l'opposition appelle le Rassemblement à consolider l'unité

*Dans une déclaration lue hier, vendredi, 6 janvier 2017, par son Modérateur en exercice, Gilbert Kiakwama Kiakiziki, la Dynamique de l'opposition politique congolaise a donné sa position sur toutes les questions de l'heure, particulièrement sur l'accord issu des négociations directes signées au Centre Interdiocésain, sous les auspices de la CENCO.

De prime à bord, la Dynamique de l'opposition félicite et remercie Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président du Conseil des Sages du Rassemblement pour sa lutte politique, sa clairvoyance et son engagement sans faille à l'instauration d'un Etat des droits en RDC. Aux composantes du Rassemblement, la Dynamique prône la consolidation de l'unité et de la concorde dans cette phase délicate de son combat politique.

Par ailleurs, cette grande famille politique de l'opposition, qui a pris part active aux travaux de ce dialogue, félicite et remercie la CENCO pour son leadership exemplaire, son dévouement et sa patience, et l'encourage à poursuivre sa mission avec la même persévérance pour la mise en œuvre de cet accord.

En ce qui concerne la population congolaise, la Dynamique a salué sa maturité politique dans la gestion responsable de la période charnière de l'histoire de la RDC. Tout en demandant à l'ensemble de la population congolaise de s'approprier cet accord, la Dynamique de l'opposition plaide pour la traduction de ce compromis politique en toutes les langues nationales. De ce fait, elle félicite et remercie toutes les parties prenantes, signataires dudit accord pour leur sens de responsabilité, leur capacité de dépassement et pour le courage dont elles ont fait preuve pendant les négociations directes et exhorte à persévérer dans le même sens pour consolider les acquis engrangés dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale.

Par la même occasion, la Dynamique de l'opposition souligne que cet accord constitue la seule source consensuelle de légitimité de tous les animateurs des institutions de la période intérimaire et l'unique feuille de route de référence pour une sortie de crise apaisée devant permettre de rétablir le fonctionnement régulier des institutions de la République. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration de la Dynamique de l'opposition politique congolaise, telle qu'elle a été dévoilée, ce vendredi 6 janvier, à Faden House, par Gilbert Kiakwama Kiakiziki.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE

DECLARATION POLITIQUE DE LA DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION EN RAPPORT AVEC LA SITUATION POLITIQUE DE L'HEURE

Les membres de la Dynamique de l'opposition se sont réunis ce vendredi 6 janvier 2017 pour examiner la situation politique de l'heure à la suite de la signature, le 31 décembre 2016, de l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa.

Au terme de leurs échanges, la Dynamique rappelle ce qui suit :

A sa création, le 15 janvier 2015, ses membres avaient pris l'engagement solennel de s'unir pour défendre la Constitution de la République en menant des actions pacifiques en vue d'en assurer le strict respect par la tenue régulière des élections, menacée par un projet de révision de la loi électorale attentatoire à la Constitution ;

Grâce à la vigilance du peuple congolais mobilisé, dès le lendemain du hold-up électoral de novembre 2011, à son éveil de conscience et à l'avant-gardisme de l'opposition politique, toutes les initiatives et manœuvres subséquentes tendant à contourner l'article 220 de la Constitution ont échoué ;

L'histoire retiendra qu'à la tentative de dérive dictatoriale que l'on voulait nous imposer, les membres de la Dynamique de l'opposition ont opposé, par des actions pacifiques, leur détermination, sans concession aucune, à promouvoir l'alternance démocratique, conformément à la Constitution de la République ;

Les évènements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, les villes mortes, les marches réprimées dans le sang, les pétitions, les meetings populaires étouffés et toutes les activités organisées par la Dynamique sont là, pour témoigner de son apport substantiel dans ce combat ;

Plusieurs membres de la Dynamique ont été arrêtés, menacés, enlevés et ont connu des brimades et tracasseries de tout genre tandis que le peuple congolais en a payé le prix le plus lourd ;

Pour faire face à la machine de répression qui s'était installée dans le pays, la Dynamique a levé la sage option de participer activement, en juin 2016, à la Conférence de GENVAL initiée par le Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, leader historique de l'opposition congolaise, en vue de sceller l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement autour des objectifs communs par l'organisation notamment, des actions pacifiques sur terrain ;

La Dynamique salue la bravoure du peuple congolais, en général, mais surtout rend un hommage appuyé à tous les martyrs de la liberté et de la démocratie, en particulier, victimes des violences inutiles pendant qu'ils revendiquaient leurs droits fondamentaux. La nation congolaise leur sera à jamais reconnaissante ;

C'est pourquoi, au moment où les acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues, s'emploient pour la mise en œuvre effective de l'accord historique du Centre interdiocésain signé le 31 décembre 2016, la Dynamique de l'opposition :

Félicite et remercie le Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président du Conseil des Sages du Rassemblement pour sa lutte politique, sa clairvoyance et son engagement sans faille à l'instauration d'un Etat de droit dans notre pays ;

Félicite et remercie la CENCO pour son leadership exemplaire, son dévouement et sa patience, et l'encourage à poursuivre sa mission avec la même persévérance pour la mise en œuvre de cet accord ;

Félicite et remercie le peuple congolais pour sa maturité politique dans la gestion responsable de cette période charnière de l'Histoire de notre pays.

Félicite et remercie toutes les parties prenantes, signataires dudit accord, pour leur sens de responsabilité, leur capacité de dépassement et pour le courage dont elles ont fait preuve pendant les négociations directes et exhorte à persévérer dans le même sens pour consolider les acquis engrangés dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale ;

Considère que cet accord constitue la seule source consensuelle de légitimité de tous les animateurs des institutions de la période intérimaire et l'unique feuille de route de référence pour une sortie de crise apaisée devant permettre de rétablir le fonctionnement régulier des institutions de la République ;

Plaide pour la traduction rapide de l'accord global et inclusif du Centre Interdiocésain dans toutes les langues nationales et demande au peuple de s'en approprier et de veiller à ce que l'accord soit respecté par tous et que les élections soient effectivement organisées dans notre pays cette année ;

Demeure engagée dans l'unité des forces de l'opposition au sein du « RASSEMBLEMENT » pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'Etat de droit ;

Appelle toutes les composantes du Rassemblement à plus d'unité et de concorde dans cette phase délicate du combat ;

Remercie, une fois de plus, la communauté internationale pour son accompagnement positif, continu et appuyé à la reprise rapide de la normalité constitutionnelle en République Démocratique du Congo ;

Appelle le peuple congolais à demeurer vigilant pour qu'ensemble, nous puissions consolider la démocratie dans notre pays par la tenue cette année, des élections et aussi garantir la paix, la stabilité et le développement de notre pays ;

La Dynamique saisit cette occasion pour présenter à tous les congolais et à tous les congolais ses meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et paix pour l'année nouvelle. Que l'année 2017 soit une année de grandes réalisations et une année de la fin de l'opprobre dont est couvert aujourd'hui le peuple congolais ;

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son vaillant peuple.

Fait à Kinshasa, le 06 janvier 2017

Modérateur