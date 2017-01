Ile Maurice: Bagarre à Cité Ste-Catherine - L'un des suspects absent en cour

Il avait signalé aux policiers du poste de police de St-Pierre qu'il se rendrait en cour en compagnie de son avocat. Mais Mike Olivier, l'un des quatre suspects arrêtés après une vive altercation à Cité Ste-Catherine mercredi 4 janvier, ne s'y est pas présenté le vendredi 6 janvier. Il répond aux accusations provisoires de rogue and vagabond et d'assaulting police.

Quant aux autres personnes arrêtées, soit sa mère Florise Victoire et ses sœurs, Brenda Olivier et une mineure, elles se sont présentées en cour vendredi. La mère répondait à une charge provisoire de rogue and vagabond, alors que les deux sœurs répondaient à la charge d'assaulting police.

Florise Victoire et sa fille mineure ont dû fournir une caution de Rs 1 600 et une reconnaissance de dettes de Rs 10 000 et de Rs 20 000 respectivement. Quant à Brenda Olivier, elle s'en est sortie avec une caution de Rs 5 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 20 000.

Cette bagarre dans la soirée de mercredi a pour toile de fond une dispute entre une jeune mère de 16 ans et son concubin. Mike Olivier avait été arrêté mercredi puis relâché sur parole le même jour.