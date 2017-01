Madagascar: Rock'n blues - Vahömbey au taquet !

Vahömbey, plus rock'n blues que jamais, est au taquet pour 2017.

Assez perdu de temps ! Il l'a annoncé et marqué par la sortie de son cinquième album, Vahömbey est aujourd'hui de retour pour de bon sur la scène musicale. Cette année, il sera très présent. Il va d'ailleurs commencer l'année en musique, au Baobab rose.

Son look et sa coiffure atypiques, sa voix grave qui ne laisse pas indifférent même si on n'est pas tellement rock, sa « positive attitude, son franc-parler, ses textes... On ne peut que l'aimer, à moins de ne l'avoir encore jamais vu sur une scène avec sa guitare et son harmonica. D'ailleurs, Vahömbey, car c'est de lui dont il est question, tous s'accordent à le dire, a plus le profil d'un artiste que d'un homme politique. Dans ce rôle-là, il excelle. Ces trop plein d'émotions sur scène, quand le temps d'une chanson, il se remémore son ami le poète Elie Rajaonarison, ses excès de bonne humeur d'ailleurs contagieuse... Vahömbey est un one-man-show qui surprend chaque fois son public. Après quelques années loin de la scène, ses inconditionnels peuvent s'attendre à vivre plus souvent ces moments inédits, car le chanteur est de retour sous les feux des projecteurs. Et pour de bon !

Sous toutes les coutures. En novembre dernier, Ikaky Ravaho a sorti « Blues ». Depuis, il a multiplié concerts et apparitions publiques et renoué avec ses inconditionnels. Cette année, le programme reste le même : faire le plus de scène possible. Pour bien commencer 2017, Vahömbey invite donc les amateurs de bonne musique à se joindre à lui pour le découvrir, apprécier ses nouvelles compositions, ou se remémorer le bon vieux temps, tout simplement. Ce jour, l'auteur de « Bezoro » va effectivement investir le Baobab Rose Antsahavola pour un après-midi musical, un « one-man-show version live, sans sampler », selon ses termes. Au programme ? Une vingtaine de morceaux. Toutes ces chansons qui ont marqué sa carrière musicale, « Lemuria », « Ilay malala », « Rôkarôka », « Ampelako-manta kisoka »... mais également des titres inédits compilés dans aucun opus comme « Te hamikitra », « Farasisa », « Aujourd'hui ». Interprète avant d'être lui-même artiste, Vahömbey va reprendre des titres de chanteurs qu'il apprécie particulièrement : « Le métèque » de Georges Moustaki, « L'important c'est la rose » de Gilbert Bécaud ou encore « Je n'aurai pas le temps » de Michel Fugain. Bref, Vahömbey, cet après-midi va se dévoiler sous toutes les coutures !