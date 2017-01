Madagascar: Iavoloha - Le paradoxe de ... Martial

Le premier responsable de l'établissement 4 étoiles s'est occupé personnellement de la table présidentielle.

Si les deux Rakoto... mamonjy pour l'Assemblée nationale et ... manana pour le Sénat ont cité chacun un poète du terroir dans leurs discours en malgache, le troisième Rakoto... arimanana a terminé son discours en français par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».

Le président Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial n'est visiblement pas un disciple d'Emile de Girardin qui disait : « Gouverner, c'est prévoir ». A moins qu'il ne partage la pensée de Pascal célèbre pour son paradoxe qui se résume en une phrase : « Notre religion est sage et folle ». Qui plus est, le locataire d'Iavoloha donnait hier l'image d'un pasteur sur son pupitre, même si c'était plutôt le président des « Loholona » d'Anosikely qui avait cité des versets bibliques dans son intervention. Ce qui n'a pas empêché le chef de l'Etat dont l'un des frères est du reste pasteur, d'adopter comme à son habitude, un ton et des gestes pastoraux.

7% pour 10 milliards. Paradoxe également lorsqu'il a annoncé d'un côté l'augmentation de 7% des salaires des fonctionnaires tout en soulignant de l'autre, les 10 milliards de dollars issus de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs (CBI) à Paris qui « représente deux fois plus que ce qui a été prévu ». Car il s'agit quand même parfois de prévoir. En tout cas, il y a un paradoxe dans le paradoxe dans la mesure où le président n'a pas touché mot du salaire des non fonctionnaires tout en rappelant que le Privé a sa part dans l'enveloppe allouée par la CBI. Le comble du paradoxe, c'est qu'avant d'accéder à la magistrature suprême, il était dans le secteur privé. A la limite, il aurait pu dire qu'il appartient au patronat de voir en fonction des possibilités et moyens de leurs entreprises ou sociétés.

4 étoiles. L'autre paradoxe de ... Martial est le fait de parler avec orgueil et fierté de Madagascar et des Malgaches alors que les spécialités du traiteur choisi pour la énième fois pour le banquet d'hier ne sont pas forcément le « ravitoto » ou le « romazava ». D'ailleurs, le premier responsable de l'établissement 4 étoiles dont on ne citera pas l'enseigne car il est assez connu et reconnu pour avoir besoin de publicité, s'est occupé personnellement hier de la table de la famille présidentielle. Non pas par crainte de « mpamosavy malemy », pour reprendre l'expression du maître des lieux, mais parce qu'il est aussi le conseiller du chef de l'Etat. Ceci expliquant tout cela.