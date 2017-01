Congo-Kinshasa: Echardes !

Quel est l'accord politique de référence pendant cette période de crise en République Démocratique du Congo ? La question divise, selon que l'on se situe du côté des signataires de l'Accord du 18 octobre 2016, de la Cité de l'Union africaine ou de celui du 31 décembre 2016, du Centre Interdiocésain.

Pour l'heure, c'est celui du 18 octobre qui est d'application. C'est en s'inscrivant dans cette logique que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, a procédé à la nomination de l'actuel Premier ministre, Samy Badibanga, ainsi que des autres membres de son Gouvernement. Seulement, il se pose un problème parce que ce premier accord se voit supplanter par un autre, qui apporte non pas qu'une solution au problème qui s'est posé, mais bien plus, la paix sociale.

Encore que des fortes craintes de voir le Congo plonger dans le chaos au 19 décembre 2016 ne faisaient l'ombre d'aucun doute. Ce texte, faut-il le dire, vient de recevoir le soutien du Conseil de sécurité des nations unies, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne ainsi que de l'ensemble du peuple congolais. Un juriste a soutenu que ceux qui tentent de débattre sur la question, ignorent le principe de la postériorité des textes, lorsque ceux-ci régissent la même matière. Soit ! Mais, quand est-ce que ce dernier texte, c'est-à-dire, l'Accord du 31 décembre 2016, sera d'application ?

C'est une autre lancinante question, dès lors qu'il y a des échardes qui pèsent, quant à ce. En premier, c'est l'affaire de l'inclusivité soulevée par la Majorité présidentielle. Elle s'accroche à ce point et, c'est avec raison que ses membres affirment avoir signé cet Accord sous réserve. Sur ce point, la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO, par le biais de l'Abbé Donatien Nshole, a pris l'engagement de s'employer pour passer à la phase supérieure, celle de voir les signataires apporter des propositions sur les arrangements particuliers.

Ce faisant, le Rassemblement, suivi d'autres acteurs signataires se sont livrés à cet exercice. Notamment, Vital Kamerhe, Azarias Ruberwa... De son côté, la Majorité présidentielle a promis de s'y mettre incessamment. En second lieu, il y a cette question qui remonte dans les esprits de certains acteurs politiques, d'attaquer le nouvel Accord devant la Cour Constitutionnelle. Les tenants de cette thèse ne s'en cachent. Ils soutiennent que cet Accord violerait certaines dispositions pertinentes de la Constitution. Et comme tel, la Haute Cour devra le déclarer non conforme à la Constitution.

Donc nul et, partant, non applicable dans l'arène politique congolaise. Cependant, les défenseurs de l'Accord du 31 décembre 2016 ne s'agitent pas, outre mesure. Ils s'étonnent de constater que pareille entreprise n'ait jamais été pensée ni activée pour l'Accord de la cité de l'Union africaine, qui s'applique d'ailleurs en marchant sur la Constitution. Ils considèrent, plutôt, qu'il s'agit-là des gesticulations des hommes en perte de stratégie, ceux qui cherchent finalement, que le pays sombre dans le chaos.

En troisième lieu, il y a cet enlisement par rapport au temps, qui n'est l'allié de personne. Comment comprendre que les signataires se fixent 12 mois de transition et sont, à ce jour, en train de batailler sur les arrangements particuliers, dont d'ailleurs, les travaux peinent à démarrer. Aux dernières nouvelles, certains Evêques auraient regagné leurs diocèses, pour une reprise des travaux, probablement, la semaine prochaine. Enfin, la guéguerre au Rassemblement sur le poste de Premier ministre. Il semble que l'UDPS et le G7 n'émettent pas sur la même longueur d'ondes.

Mais, pour recadrer les uns et les autres, la Dynamique de l'opposition politique Congolaise a fait mieux de lancer un appel à toutes les composantes du Rassemblement à plus d'unité et de concorde dans cette phase délicate du combat. Ce qui prouve que les échardes jonchent encore, jusqu'ici, le parcours de l'application de l'Accord du 31 décembre 2016. Comme quoi, le bout du tunnel s'éloigne de plus en plus.